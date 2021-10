Korea Południowa: Model "życia z COVID-19". "To nie koniec walki z wirusem"

W pierwszej fazie do 10 osób zwiększony zostanie również limit zgromadzeń na obszarze metropolitarnym Seulu i do 12 w pozostałych częściach kraju. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek - zapowiedział premier Kim Bu Kium.

- 1 listopada nasze społeczeństwo zacznie robić pierwszy krok w kierunku odzyskania normalnego życia. Musimy jednak mieć świadomość, że nie jest to koniec naszej walki z wirusem, lecz nowy początek - powiedział Kim, cytowany przez agencję Yonhap.



Rząd zapowiadał wcześniej łagodzenie restrykcji i przejście do modelu "życia z COVID-19", jeśli do końca października w pełni zaszczepionych zostanie co najmniej 70 proc. mieszkańców kraju. Cel ten został w ubiegłym tygodniu osiągnięty, a obecnie w pełni zaszczepionych jest 72 proc. ludności.



Przeniesienie priorytetu

W modelu "życia z COVID-19" priorytet w walce z pandemią zostanie przeniesiony z zapobiegania infekcjom na leczenie ciężkich zachorowań i zapobieganie zgonom. Koronawirus będzie traktowany jak grypa sezonowa i inne zakaźne choroby układu oddechowego.



Koreańskie Towarzystwo Medyczne (KMA) i niektórzy eksperci wyrażali zaniepokojenie z powodu łagodzenia restrykcji w czasie, gdy dobowe bilanse infekcji utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, a nadchodząca zima rodzi obawy o dalszy wzrost liczby zachorowań.



Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) zgłosiła w czwartek 2124 nowe zakażenia, a łączny bilans przekroczył 360 tys. Od początku pandemii w kraju na Covid-19 zmarło 2817 osób.