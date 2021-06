Korea Północna zbadała mieszkańców. Podała WHO, że nie wykryto SARS-CoV-2

Koronawirus z Chin

W Korei Północnej nie ma koronawirusa - taką informację przekazały WHO władze tego kraju. Do 10 czerwca mieli oni przebadać ponad 30 tys. osób i u żadnej nie wykryto zakażenia. Agencja AP poinformowała o tym, powołując się na raport WHO na temat sytuacji pandemicznej.

Zdjęcie Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un / YE AUNG THU / AFP