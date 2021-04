Nadzwyczajna Komisja Światowej Organizacji Zdrowia zaleciła, by świadectwo szczepienia nie było wymagane jako warunek konieczny do podróży międzynarodowych. Tym samym organ WHO podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko wobec coraz głośniejszej debaty na ten temat - informuje Reuters.

Niezależni eksperci w oświadczeniu wydanym po spotkaniu w ubiegły czwartek przytoczyli ograniczone dowody na to, czy szczepienie przeciwko COVID-19 zmniejsza zdolność ludzi do przenoszenia wirusa i "utrzymującą się nierówność w globalnej dystrybucji szczepionek".

Zdaniem Nadzwyczajnej Komisji poszczególne państwa powinny uznać, że wymaganie dowodu szczepień pogłębia nierówności i sprzyja ograniczaniu swobody przemieszczania się.

