Tate Reeves, gubernator stanu Mississippi ogłosił na Twitterze koniec lockdownu. "Liczba osób hospitalizowanych i nowych przypadków chorych gwałtownie spadła" - poinformował. Tymczasem prezydent USA, Joe Biden, wezwał Amerykanów do częstego mycia rąk, noszenia masek i zachowania dystansu.

Zdjęcie Koronawirus w USA /AFP

"Od jutra znosimy wszystkie obostrzenia dotyczące noszenia masek, a firmy będą mogły działać na pełnych obrotach bez żadnych zasad narzuconych przez państwo. Ilość osób hospitalizowanych i nowych przypadków chorych gwałtownie spadła, a szczepionka jest szybko rozprowadzana. Już czas!" - napisał na Twitterze Tate Reeves.

To drugi stan, który ogłosił zakończenie zniesienie obowiązku zakrywania twarzy w miejscach publicznych i zakończenie lockdownu. Wcześniej taką decyzję podjęto w Teksasie. "Przypominam, że Teksas jest otwarty w 100 procentach" - napisał na Twitterze gubernator tego stanu Greg Abbot.

Tymczasem prezydent USA, Joe Biden wezwał Amerykanów do zachowania czujności: częstego mycia rąk, zachowywania dystansu oraz noszenia maseczek.



Szczepionki dla każdego

Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

- Jesteśmy teraz na dobrej drodze, aby zapewnić wystarczającą liczbę szczepionek dla każdego dorosłego w Ameryce do końca maja - zadeklarował Biden w przemówieniu w Białym Domu. Możliwe to będzie dzięki współpracy firmy Merck z producentem jednodawkowych szczepionek Johnson & Johnson, przy której pomagać będzie administracja.

Przywódca USA zastrzegł, że przed osiągnięciem masowej odporności Amerykanów czeka wiele pracy. Przy zwiększonej podaży szczepionek wyzwanie stanowić będzie utworzenie nowych punktów, w których obywatele Stanów Zjednoczonych będą mogli otrzymać zastrzyki.