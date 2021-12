Kolejne rekordy zakażeń we Włoszech i Francji. Setki tysięcy nowych przypadków

Koronawirus z Chin

We Włoszech odnotowano kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Zachorowało 144 tysiące osób. Włoski minister zdrowia chce rozważenia obowiązku wzmocnionej przepustki COVID-19 we wszystkich miejscach pracy wystawianej tylko na podstawie szczepienia lub wyleczenia. Z kolei we Francji odnotowano 232 tysiące zakażeń - najwięcej od początku pandemii.

Zdjęcie Włosi w maseczkach w centrum Turynu / PAP/EPA/TINO ROMANO / PAP