Kolejna szczepionka przeciw COVID-19. WHO wydała zgodę

Indyjska szczepionka przeciwko COVID-19 - Covaxin - może być stosowana w nagłych wypadkach - zdecydowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Według badań preparat wykazuje skuteczność na poziomie 78 proc. To ósma szczepionka dopuszczona przez WHO.

Zdjęcie WHO zezwoliło na stosowanie indyjskiej szczepionki Covaxin / Prakash SINGH / AFP / East News