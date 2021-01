Kolejna szczepionka przeciw COVID-19. Jedna dawka może mieć 100-procentową skuteczność

Wstępne badania kliniczne wykazały, że szczepionka przeciwko COVID-19 amerykańskiej firmy Johnson&Johnson, podawana w jednej dawce, może być skuteczna nawet w 100 procentach.

Zdjęcie Szczepienia przeciw COVID-19 /Wojciech Strozyk/REPORTER /East News

Z obserwacji 805 osób wynika, że szczepionka podawana w jednej dawce po 29 dniach od podania jest skuteczna w 90 proc., a po 57 dniach - nawet w 100 proc. - informuje "New England Journal of Medicine". Działania niepożądane po szczepieniu, takie jak gorączka, bóle mięśni oraz ból w miejscu ukłucia szybko znikają - zapewniają autorzy badań.

Reklama

Są to jednak wstępne wyniki badań, te przeprowadzone na większej grupie ochotników mają zostać opublikowane w lutym 2021 r. Będą one podstawą do ewentualnej rejestracji tego preparatu.

Szanse na uzyskanie dobrych efektów "są bardzo duże" - powiedział Reutersowi Paul Stoffels, dyrektor ds. naukowych Johnson&Johnson.

Szczepionka amerykańskiej firmy ma tę zaletę, że nie musi być przechowywana w niskiej temperaturze, tak jak preparaty Moderny oraz Pfizera i BioNTech. Koncern Johnson&Johnson twierdzi, że będzie w stanie dostarczyć kilkaset tysięcy dawek swej szczepionki jeszcze w pierwszej połowie roku, a do końca 2021 - około jednego miliona.