Kim Dzong Un ostrzega przed wielkim kryzysem

Koronawirus z Chin

Zaniedbania urzędników w Korei Północnej mogą doprowadzić do wielkiego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa - twierdzi przywódca tego kraju Kim Dzong Un. Dotychczas władze kraju przekazały Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że do 10 czerwca przebadały na koronawirusa ponad 30 tys. osób i u żadnej z nich nie wykryły zakażenia.

Zdjęcie Kim Dzong Un / Mikhail Svetlov / Getty Images