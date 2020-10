Komisja Europejska poinformowała w środę (7 października) o dostawach leku Veklury (remdesivir) do państw członkowskich UE, w tym Polski. Jest to jedyny dopuszczony w Unii Europejskiej lek stosowany w leczeniu pacjentów z COVID-19 potrzebujących podawania tlenu. Jak przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, Polska do czwartku (8 października) otrzyma 420 dawek remdesiviru.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /AFP

Rzecznik KE Stefan De Keersmaecker przekazał, że już w lipcu Komisja Europejska podpisała umowę z firmą Gilead na zabezpieczenie dostaw Veklury dla ok. 30 tys. pacjentów (co odpowiada ok. 180 tys. dawkom).



Reklama

- Kontrakt o łącznej wartości 63 mln euro pokrył potrzeby państw członkowskich w sierpniu, wrześniu i na początku października. Od początku sierpnia dawki udostępniano państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii przy koordynacji i wsparciu Komisji - wskazał rzecznik.

Jak dodał, w celu dalszego wspierania państw członkowskich Komisja wynegocjowała i zabezpieczyła dostawę dodatkowych 20 290 dawek, w całości finansowanych z Instrumentu Wsparcia w Sytuacjach Nadzwyczajnych, aby pomóc prawie 3400 pacjentom.

- Te dodatkowe dawki są obecnie dostarczane, pierwsze z nich już wczoraj, a kolejne dostawy mają nastąpić dzisiaj i w nadchodzących dniach, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich, które najbardziej ich potrzebują. Przykładowo, wczoraj odbyły się dostawy do Grecji i Holandii. Dziś spodziewane są dostawy do Austrii, Danii, Polski, Holandii, Czech, Grecji i Słowenii. Dostawy są planowane dla wszystkich państw członkowskich, które potwierdziły zainteresowanie tymi dodatkowymi dostawami - wskazał rzecznik.

Dodał, że aby zaspokoić dalsze potrzeby państw członkowskich, Komisja zamierza podpisać nową umowę ramową z Gilead.

Wcześniej informacje o dostawach leku do Polski podało radio RMF.

Głos rzecznika MZ

- Do jutra (8 października) mamy otrzymać kolejnych 420 dawek remdesiviru. Także do jutra Komisja Europejska ma zawrzeć umowę ramową z producentem, która będzie obejmowała dawki dla całej UE. W następstwie podpiszemy umowę na konkretne dostawy - poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Czym jest remdesivir?

Remdesivir to lek przeciwwirusowy wcześniej stosowany w leczeniu m.in. gorączki krwotocznej wywołanej przez wirus ebola. Obecnie lek wykorzystywany jest w terapii pacjentów chorych na COVID-19 w ciężkim stanie.

Lek jest inhibitorem (trucizną) dla jednego z enzymów różnego typów koronawirusów, w tym wirusa SARS-CoV-2 i wirusa eboli. Zakłóca produkcję materiału genetycznego i zapobiega replikacji wirusa. Podaje się go dożylnie w kroplówce.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata



Sytuacja w poszczególnych krajach