Kanada zdecydowała się na "mieszanie" szczepionek przeciw COVID-19. Decyzję w tej sprawie przekazała rządowa agencja zdrowia. Pojawiły się jednak wyjątki.

Zdjęcie Szczepionki Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech / Antonio Masiello / Getty Images

Reklama

Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, mogą dostać drugą dawkę szczepionki firmy Pfizer lub Moderna - informuje CNN. - Jednak nadal optymalne jest przyjmowanie tego samego preparatu podczas drugiego szczepienia - rekomenduje federalna naczelna lekarz Kanady dr Theresa Tam.

Reklama

Ekspertka tłumaczy, że rekomendacja została wprowadzona po to, żeby ułatwić bezpieczne i skuteczne zarządzanie programem szczepień. Zaapelowała jednak, by udając się na drugie szczepienie, jeśli jest taka możliwość, przyjmować ten sam preparat co w przypadku pierwszej iniekcji.

Kanadzie udało się rozkręcić akcję szczepień. Choć początki były trudne, teraz kraj ten szczepi około jednego procenta populacji dziennie. Pojawiły się jednak problemy z dostępnością preparatów firm AstraZeneca i Moderna - informuje CNN.

Dlatego osobom szczepionym preparatem firmy AstraZeneca zaleca się alternatywnie przyjmowanie szczepionek mRNA czyli preparatów od firm Pfizer i Moderna. Nie zaleca się jednak, by osoby, które przyjęły w pierwszej dawce szczepionkę mRNA otrzymywały preparat, który powstał w innej technologii jak np. szczepionka firmy AstraZeneca.

Kanada nie widzi też przeciwwskazań, by mieszać szczepionki oparte o tę samą technologię jak Pfizer i Moderna.

Dotychczas w Kanadzie 13 milinów osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki firmy Pfizer. 3,5 mln zaszczepiono jedną dawką Moderny, a 2 mln osób wykonano iniekcje preparatem AstraZeneki.

W Europie jednym z krajów, który zdecydował się na mieszanie szczepionek, jest Hiszpania. Państwowy Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie ogłosił, że jego badania nad mieszaniem szczepionek przeciwko COVID19 wykazały, iż podawanie dawki preparatu firmy Pfizer osobom, które otrzymały już AstraZenecę, jest bardzo bezpieczne i skuteczne.