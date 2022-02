Premier Ontario Doug Ford poinformował podczas konferencji prasowej, że rząd zbierze się na posiedzeniu, by "niezwłocznie wdrożyć rozporządzenia, które dadzą w jasny sposób do zrozumienia, że działaniem nielegalnym i podlegającym karom jest blokowanie i utrudnianie przemieszczania dóbr, przemieszczania się ludzi i usług, wykorzystującego krytyczną infrastrukturę".

- Będzie to dotyczyło również międzynarodowych przejść granicznych, autostrad, lotnisk, portów, mostów i kolei, a także ochrony bezpiecznego przejazdu ambulansów i usług medycznych, transportu publicznego, dróg pod zarządem miast i prowincji, a także dróg dla pieszych - powiedział Ford.

- To jest nielegalna okupacja, to już nie jest protest - powiedział premier Ontario i zapowiedział wysokie kary za naruszanie przepisów, do 100 tys. CAD grzywny i do roku więzienia. Dodatkowo rząd rozważy możliwość odbierania prawa jazdy, w tym zawodowego.

Konwój Wolności 2022

W stolicy Kanady, Ottawie, dwa tygodnie temu rozpoczęły się protesty i blokady w ramach tzw. Konwoju Wolności 2022. Do protestów doszło też w miniony weekend m.in. w Toronto, Quebecu i Vancouver. Uczestnicy sprzeciwiają się obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 dla kierowców zawodowych przekraczających granicę z USA, wprowadzonemu przez rząd Kanady oraz przez USA, oraz innym obostrzeniom związanym z COVID-19, zarządzonym przez władze kanadyjskich prowincji. Według danych firm sektora transportowego ok. 90 proc. kanadyjskich kierowców zawodowych jest zaszczepionych.

W Toronto policja w tym tygodniu znów zablokowała wjazd w okolice parlamentu prowincji w związku z informacjami o możliwych nowych protestach.

Trwa blokada na Ambassador Bridge, moście łączącym miasto Windsor w Kanadzie i Detroit w USA. To jedno z najważniejszych przejść granicznych między Kanadą i USA, kluczowe dla transportu żywności i części samochodowych dla silnie zintegrowanego przemysłu motoryzacyjnego obu krajów.

Część firm motoryzacyjnych w Kanadzie już informowała o konieczności zawieszenia produkcji. Jak podawały media, w piątek do Windsor dotarły duże oddziały policji, które mają pomagać funkcjonariuszom na miejscu. Telewizja CP24 informowała, że jeden z pasów ruchu na Ambassador Bridge został w piątek odblokowany przez protestujących "w geście dobrej woli". Jeszcze w piątek sąd ma rozpatrzyć wniosek władz Windsor i firm motoryzacyjnych o nakazanie protestującym zakończenia blokady.

Współpraca amerykańsko-kanadyjska

W czwartek administracja prezydenta USA Joe Bidena zwróciła się do premiera Kanady Justina Trudeau o skorzystanie z uprawnień rządu federalnego do zakończenia blokad na granicy. Według publicznego nadawcy CBC Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie pomoc. Jak informowała agencja Associated Press, w USA władze przygotowują się na możliwe protesty podobne do tych w Kanadzie. Kanadyjskie media donoszą też o protestach kopiujących kanadyjski "konwój" we Francji i Belgii.

Sąd w Ontario w czwartek przychylił się do wniosku rządu prowincji i zakazał wypłat przekazywanych na rzecz "Konwoju Wolności 2022" oraz inicjatywy Adopt-a-Trucker, również wspierającej protestujących. Decyzja dotyczy portalu crowdfundingowego GiveSendGo, na którym organizatorzy protestów zbierali pieniądze po zablokowaniu w miniony piątek wypłat przez GoFundMe ze względu na naruszenia prawa przez organizatorów. Przez GiveSendGo zebrano, jak podawały kanadyjskie media, 8,2 mln dolarów amerykańskich.

Poza Ontario protestujący zablokowali też przejścia graniczne w Albercie i Manitobie.

Jak zwracają uwagę kanadyjskie media, Ford jest krytykowany za brak działań w sprawie blokad i odrzucanie kolejnych zaproszeń do konsultacji w tej sprawie z rządem federalnym. Ford potwierdził w piątek, że odrzucił te propozycje, twierdząc, że "ludzie nie chcą kolejnych rozmów polityków". W ostatnich dniach telewizja CTV podała, że w minioną sobotę mimo trwających protestów Ford wybrał się na przejażdżki skuterem śnieżnym, on sam w piątek potwierdził, że był w swoim domu na północ od Toronto.