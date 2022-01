- Mamy wystarczająco dużo szczepionek przeciw COVID-19, by każdy Kanadyjczyk mógł przyjąć dawkę przypominającą, a także kolejną, czwartą dawkę - poinformowała w poniedziałek kancelaria premiera Kanady Justina Trudeau.

Koronawirus w Kanadzie. Rząd planuje czwartą dawkę szczepionki

Jak dodano w komunikacie, rząd planuje w styczniu dostarczyć 140 mln szybkich testów na obecność koronawirusa do wszystkich prowincji i terytoriów kraju.



W oświadczeniu rządu Kanady czytamy, że kwestię czwartej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi Trudeau omówił z władzami poszczególnych prowincji.



Według informacji agencji Reutera, w bieżącym miesiącu odnotowano w Kanadzie największą liczbę hospitalizacji w ciągu jednej doby. W piątek władze podały, że liczba nowych infekcji COVID-19 wzrosła o 65 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia, co - jak podkreśla Reuters - stanowi wyzwanie dla wydolności tamtejszej służby zdrowia.



Kanada jak Izrael? Po czwartą dawkę ustawiają się kolejki

Z oficjalnych danych wynika, że do 18 grudnia 2021 roku prawie 88 proc. Kanadyjczyków powyżej 12. roku życia otrzymało dwie dawki preparatu przeciw Covid-19, natomiast wśród dzieci w wieku 5-12 lat jedynie 1,3 proc.

Jak informowaliśmy w Interii, już wcześniej na szczepienie czwartą dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi zdecydowały się władze Izraela . Do przyjęcia kolejnej dawki preparatu ustawiają się długie kolejki. Tylko w zeszły poniedziałek na czwarte szczepienie stawiło się 20 tys. osób.