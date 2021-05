Prezydent USA Joe Biden opowiedział się za zawieszeniem praw własności intelektualnej farmaceutycznych gigantów do patentów na szczepionki przeciw COVID-19 - wynika z oświadczenia opublikowanego przez przedstawicielkę USA do spraw handlu w administracji Bidena, Katherine Tai. Decyzję z zadowoleniem przyjął szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Politycy Lewicy naciskają, by na forum WTO także Polska poparła takie rozwiązanie.

Reklama

Zdjęcie Na zdj. szczepionka firm Pfizer/BioNTech /DANIEL MUNOZ /AFP

To niezwykle ważny moment w walce przeciw COVID-19 - stwierdził szef Światowej Organizacji Zdrowia. Odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i uwolnienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19 domagają się członkowie amerykańskiej Partii Demokratycznej oraz rządy około 100 krajów na świecie.



Szansa dla ubogich krajów

Reklama

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony.

USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / Doug Mills / POOL / Getty Images

Globalny kryzys - nadzwyczajne środki

Przedstawicielka USA do spraw handlu w administracji Bidena, Katherine Tai, w wydanym oświadczeniu ogłosiła poparcie Białego Domu dla proponowanego rozwiązania, w ramach którego nastąpiłoby tymczasowe zrzeczenie się niektórych praw własności intelektualnej do szczepionek. - To globalny kryzys zdrowotny, a nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19 wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków - oświadczyła Tai.

- Administracja USA mocno wierzy w ochronę własności intelektualnej, ale w celu zakończenia tej pandemii popiera zniesienie tej ochrony dla szczepionek - dodała Tai. Zapewniła, że Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w negocjacjach w WTO w tej sprawie, ale ostrzegła, że będzie to wymagało czasu, bowiem decyzje WTO wymagają konsensusu wszystkich członków.

Zandberg: Biden dołączył do grona "komunistów"

Decyzja Bidena wywołała poruszenie wśród polityków Lewicy. Naciskają oni na rząd Morawieckiego, by poparł zniesienie ochrony patentowej szczepionek przeciw COVID-19 na forum Światowej Organizacji Handlu.

Przypominają też, że apel jednego z liderów Lewicy Adriana Zadberga, by zawiesić patenty na szczepionki, został określony przejawem komunizmu.

"Kiedy Zandeberg mówił, że trzeba zawiesić patenty na szczepionki, to mówili, że komunizm. Kiedy Stany Zjednoczone powiedziały, że trzeba zawiesić patenty, to zamilkli. Kiedy Unia Europejska powiedziała, że trzeba to... no właśnie, czy ktoś widział Katarzynę Lubnauer?" - skomentował na Twitterze Maciej Konieczny.



"Do grona 'komunistów dołączył Joe Biden. Jak wrażenia, koleżanki i koledzy z KO? Warto było obsobaczać za to Lewicę w mediach?" - napisał Zandberg.