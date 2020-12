- Najciemniejsze dni w walce przeciwko COVID-19 są przed nami, a nie za nami - ostrzega amerykański prezydent elekt Joe Biden.

W poniedziałek amerykański Kongres przegłosował pierwszy od marca pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa. Suma przewidzianego w nim federalnego czasowego wsparcia przekracza 900 miliardów dolarów, z czego około jedna trzecia zostanie przekazana małym firmom. Pakiet zwiększa na 11 tygodni kwotę zasiłków dla bezrobotnych i gwarantuje bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 600 dolarów dla większości Amerykanów.

Zdaniem Bidena pakiet to dobry "pierwszy krok". Jednocześnie prezydent elekt - podobnie jak negocjatorzy demokratów w Kongresie - uważa, że potrzebny jest kolejny, który zapowiada na nowy rok, gdy już obejmie najwyższy urząd w państwie.

78-latek ostrzegł także, by mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. - Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko COVID-19 są przed nami, a nie za nami - stwierdził Biden.

"Pentagon o wielu sprawach nawet nas nie informuje"

Przyszły przywódca USA odniósł się również do ujawnionego w grudniu ataku hakerskiego na amerykańskie instytucje rządowe. Sekretarza stanu Mike Pompeo powiedział, że wygląda na to, iż za atakiem na bezprecedensową skalą stoją Rosjanie.

- Atak wydarzył się podczas warty Donalda Trumpa, gdy on nie patrzył - ocenił Biden.

- To śmiertelne zagrożenie, które trwa. Nie widzę dowodów, by był to atak pod kontrolą, nie widziałem ich i nie słyszałem o nich. Pentagon o wielu sprawach nawet nas nie informuje - dodał prezydent elekt.

To kolejny już w USA sygnał ze strony obozu demokratów o braku komunikacji z ministerstwem obrony w okresie przejściowym przed zaplanowaną na 20 stycznia prezydencką inauguracją.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski

