Joe Biden: Nadal mamy problemy, ale pandemia się skończyła

Oprac.: Jolanta Kamińska Koronawirus z Chin

Prezydent Joe Biden zadeklarował, że choć USA nadal zmagają się problemami wygenerowanymi przez koronawirusa, to "pandemia się skończyła". Według WHO świat nigdy nie był w lepszej sytuacji, by pokonać COVID-19.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden / MANDEL NGAN/AFP / East News