Prezydent Joe Biden zaapelował do Amerykanów, by szczepili się przeciwko koronawirusowi. Ostrzegł także przed wariantem Delta. - To wariant, który łatwiej się przenosi, jest potencjalnie zabójczy i szczególnie groźny dla młodych ludzi - podkreślił Biden.

Joe Biden powiedział w Białym Domu, że Amerykanów czeka "lato wolności", jeśli tylko będą się szczepić. W przeciwnym razie prezydent nie wykluczył możliwości powrotu do lockdownu.

Słabnie zainteresowanie szczepieniami

Apel prezydenta ma związek ze słabnący w USA zainteresowaniem szczepieniami przeciwko koronawirusowi i rozprzestrzenianiem się wariantu Delta.

Szefowa amerykańskich Centrów Kontroli i Zwalczania Chorób (CDC) powiedziała w piątek w telewizji ABC, że prawdopodobnie wariant ten dominuje już wśród nowych zakażeń koronawirusem w USA.

Prezydent Biden podkreślił, że w tych regionach USA, gdzie zaszczepiło się wielu ludzi, jest coraz mniej zgonów i chorych w szpitalach, natomiast tam, gdzie szczepień jest mało, liczby te znowu rosną.

Od początku pandemii w USA zmarło z powodu koronawirusa ponad 600 tysięcy osób.