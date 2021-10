Jerzy Polaczek ciężko przeszedł COVID-19. Teraz apeluje

- Dziś jest moment, by zaapelować do tych, który się wahają, by uniknęli tego ryzyka poprzez przyjęcie szczepionek, które przeciwdziałają tej drastycznej chorobie - powiedział na antenie Polsat News Jerzy Polaczek, poseł PiS. Polityk ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. Był leczony w szpitalu.

Zdjęcie Poseł Jerzy Polaczek ciężko przeszedł Covid-19 / Facebook/Jerzy Polaczek / facebook.com