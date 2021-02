Jedna dawka szczepionki Pfizer/BioNTech zapewnia w okresie 21 dni 90 proc. odporności na koronawirusa – wynika z analizy dokonanej przez brytyjskich naukowców w trakcie masowych szczepień w Izraelu. O sprawie pisze "The Guardian".

Ustalenia naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii zaprzeczają wynikom izraelskich badań, według których jedna dawka szczepionki jest niewystarczająca dla osiągnięcia ochrony przed wirusem.

"The Guardian" przytacza wypowiedź izraelskiego profesora Nachmana Asha, który stwierdził w zeszłym miesiącu, że "pojedyncza dawka jest mniej efektywna, niż sądziliśmy", a jej skuteczność miała być niższa, niż sugerowana przez Pfizer, czyli 52 proc.

Tymczasem prof. Paul Hunter i dr Julia Brainard z Uniwersytetu Wschodniej Anglii twierdzą, że szczepionka Pfizer wykazuje wysoką skuteczność w 21 dni, nawet przed podaniem drugiej dawki. Jednocześnie wskazują, że ryzyko infekcji rośnie w pierwszym tygodniu po przyjęciu preparatu. Wynika to jednak prawdopodobnie z faktu, że u zaszczepionych spada obawa przed zakażeniem i z tego powodu stają się mniej ostrożni, na przykład nie zachowują dystansu społecznego.

Rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o zaszczepieniu drugą dawką preparatów Pfizer i AstraZeneca nawet dwanaście tygodni po pierwszej dawce, by zagwarantować odporność jak największej liczbie osób. Decyzja ta spotkała się z krytyką. Jej przeciwnicy argumentowali, że jedna dawka jest niewystarczająca do zapewnienie ochrony - przypomina "The Guardian".