W piątek liczba wykrytych przypadków koronawirusa w całym kraju przekroczyła 190 tys., a w samym Tokio - prawie 35 tys.

Premier Japonii Fumio Kishida oznajmił jednak, że rząd "nie rozważa wprowadzenia nowych restrykcji" pandemicznych.

Pod koniec czerwca władze Tokio podniosły stan alarmowy związany z zakażeniami koronawirusem do najwyższego poziomu.

Omikron odpowiedzialny za kolejną falę zakażeń

Subwariant BA.5 zaczyna zdecydowanie dominować w wielu regionach światach. Jest najbardziej zaraźliwy spośród innych wariantów Omikrona. Łatwo się on rozprzestrzenia i jest odpowiedzialny za kolejna falę zakażeń, do której doszło już latem, a nie dopiero wczesną jesienią. Do zakażenia dochodzi nawet wśród osób zaszczepionych, w tym - trzema dawki, a także tych, które przechorowały COVID-19.

Departament zdrowia w USA zachęca wszystkie osoby po 50. roku życia do przyjmowania dodatkowej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Podkreśla się, że nie trzeba czekać aż będzie dostępna kolejna generacji szczepionki, tzw. dwuwalentna (dwuskładnikowa) nakierowana także na nowy wariant Omikrona. Nie wiadomo jeszcze kiedy będzie ona dostępna, a przyjęcie boostera teraz, czyli obecnie dostępnego preparatu, nie będzie dyskwalifikowało do zastosowania później nowej szczepionki - podał Reuters.

Czwarta dawka szczepionki przeciw koronawirusowi

W Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że czwartą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 mogą przyjmować osoby od 60. do 79. r. życia. Przewidziano również dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat.

- Szczyt letniej fali koronawirusa nastąpi w drugiej połowie sierpnia. Dzienna liczba zakażeń może wynieść 8-10 tys. - poinformował szef MZ Adam Niedzielski.