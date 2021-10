Japonia przygotowuje się do szóstej fali epidemii COVID-19

Koronawirus z Chin

Szpitale muszą być przygotowane na przyjęcie maksymalnie ok. 34 tys. pacjentów, ale by sprawnie obsłużyć taką liczbę chorych konieczne jest zabezpieczenie ponad 42 tys. szpitalnych łóżek - ocenia japoński rząd, który przygotowuje się do szóstej fali epidemii koronawirusa.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / KIM KYUNG-HOON / Reuters / Forum / Agencja FORUM