Czwartek jest drugim dniem z rzędu z rekordowym bilansem COVID-19 w Tokio, gdzie odbywają się obecnie Igrzyska Olimpijskie i obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony w celu opanowania czwartej fali pandemii. W środę zgłoszono tam 4166 nowych infekcji.

- Zakażenia szerzą się na bezprecedensową skalę na obszarze metropolitarnym i w innych miejscach. Wraz ze wzrostem liczby infekcji rośnie również liczba pacjentów w ciężkim stanie - powiedział premier Yoshihide Suga, dodając, że za 90 proc. zakażeń w Tokio odpowiada wariant Delta.

Również w czwartek minister odpowiedzialny za walkę z pandemią Yasutoshi Nishimura ocenił, że koronawirus szerzy się obecnie w Japonii "o rząd wielkości" szybciej niż w czasie poprzednich fal. Podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba pacjentów w ciężkim stanie podwoiła się.

Reklama

Chorują ludzie młodsi

Główny sekretarz japońskiego rządu Katsunobu Kato podkreślał wcześniej, że najnowsza fala dotyka w mniejszym stopniu osoby starsze, ponieważ większość z nich została już w pełni zaszczepiona. Choruje natomiast więcej osób w wieku 40-60 lat.

Premier Suga ogłosił niedawno, że w związku z obciążeniem służby zdrowia do szpitali będą kierowani tylko chorzy z ciężkimi objawami. Wywołało to ostrą krytykę ze strony opozycji, do której przyłączyli się również niektórzy posłowie mniejszej partii koalicyjnej Komeito.

Stan wyjątkowy obowiązuje obecnie w Tokio i okolicach, a także w prefekturach Osaka i Okinawa. W czwartek rząd Japonii zdecydował, że wprowadzone już w pięciu innych prefekturach łagodniejsze restrykcje, określane przez prasę jako "quasi-stan wyjątkowy", zostaną rozszerzone na kolejnych osiem prefektur.