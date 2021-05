Brytyjczycy dokonali analizy szczepień przeciwko COVID-19 w Anglii. Jak wynika z ich ustaleń, podanie dwóch dawek szczepionki firmy AstraZeneca daje 89 proc. skuteczności w zapobieganiu objawowemu przebiegowi tej choroby, a preparat firm Pfizer i BioNTech ma 90 proc. skuteczności.

Szczepienie, zdjęcie ilustracyjne

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Anglii do 9 maja zapobiegły śmierci 13 tys. osób powyżej 60. roku życie - wynika z szacunków rządowej agencji Public Health England (PHE) przedstawionych w cotygodniowym raporcie monitorującym kampanię szczepień.

Dzięki szczepionkom ok. 39,1 tys. osób powyżej 65 lat nie musiało być leczonych na COVID-19 w szpitalach - wylicza dalej PHE.

- Nowe dane podkreślają niesamowity efekt szczepienia dwoma dawkami. Druga dawka preparatu AstraZeneki daje do 90 proc. odporności - podkreślił zajmujący się szczepieniami wiceminister zdrowia Hadhim Zahawi.

To pierwsze badania PHE, które biorą pod uwagę stosowanie dwóch dawek tej szczepionki.



Jaka odporność po pierwszej dawce?

Skuteczność ochrony przed objawową formą COVID-19 po podaniu pierwszej dawki oceniono na 53 proc. w stosunku do niezaszczepionych osób dla preparatu AstraZeneki i 54 proc. - Pfizera/BioNTechu.

Według PHE 10 tygodni po podaniu pierwszego zastrzyku z substancją Pfizera/BioNTechu zauważono "nieznaczny spadek efektywności szczepionki". Takiego zjawiska nie stwierdzono w wypadku preparatu AstraZeneki.

W Wielkiej Brytanii odstęp między podawaniem dwóch dawek szczepionek wydłużono do 12 tygodni, ale ostatnio dla osób powyżej 50 lat zmniejszono go do ośmiu tygodni - przypomina agencja Reutera.

