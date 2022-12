Jak długo SARS-CoV-2 pozostaje na naszych zakupach? Są nowe badania

Od początku pandemii pojawiło się wiele badań dotyczących wirusa SARS-CoV-2 i sposobu jego rozprzestrzeniania. Najnowsze rezultaty prac naukowców zostały opublikowane pod koniec listopada 2022 r. przez brytyjską Agencję Standardów Żywności (FSA). Jak podaje BBC, specjaliści przeprowadzili testy, umieszczając wirusa na produktach spożywczych oraz na opakowaniach.



Wybierali przedmioty, które ludzie najczęściej wkładają do ust bez uprzedniego gotowania i mycia.

- Ryzyko dla konsumentów pozostaje bardzo niskie - mówią naukowcy.

W raporcie informują, że "żywność i opakowania uwzględnione w tym badaniu zostały sztucznie zainfekowane SARS-CoV-2 i dlatego nie są odzwierciedleniem poziomów zanieczyszczenia tych produktów spożywczych w handlu detalicznym, a niższe poziomy zanieczyszczenia będą wymagały mniej czasu, aby spaść do niewykrywalnego poziomu".

Koronawirus na jedzeniu. Wyniki badań

W przypadku większości testowanych produktów spożywczych nastąpił znaczny spadek poziomu wirusa w ciągu pierwszych 24 godzin.

Zespół z University of Southampton odkrył, że w niektórych przypadkach ślady przetrwały około tygodnia.



- Opinię publiczną być może zainteresuje odkrycie, że wirus może utrzymywać się w stanie zakaźnym na powierzchniach żywności oraz na opakowaniach nawet przez kilka dni w podobnych do siebie warunkach - podają badacze.

Dodają jednak, że nie ma potrzeby, aby kupujący podejmowali dodatkowe środki ostrożności podczas obchodzenia się z żywnością, poza myciem rąk przed przygotowywaniem posiłków i jedzeniem oraz myciem świeżych produktów.

Zespół zbadał zakres temperatur i poziomów wilgotności, aby naśladować typowe warunki przechowywania. Oto wyniki:

Świeże owoce i warzywa

Wirus wydaje się trwać dłużej na produktach o nierównych powierzchniach, np. na brokułach i malinach, niż na produktach o gładkiej skórce, takich jak jabłka. Niektóre schłodzone świeże papryki miały wykrywalnego wirusa tydzień później.

Słodkie wypieki

Ciastka i rogaliki - jak zaobserwowano - wydawały się mieć niewiele wirusa po kilku godzinach. Naukowcy FSA informują, że powodem może być powierzchnia ciastka pokryta płynnym jajkiem. Jaja zawierają kwas arachidonowy, który może mieć działanie przeciwwirusowe.



Nabiał i mięso

Ser i wędliny o wysokiej zawartości białka i tłuszczu wydają się pozwalać wirusowi przetrwać nawet do tygodnia.

Pojemniki na napoje i gotowe dania

SARS-CoV-2 może przetrwać do tygodnia na plastikowych powierzchniach. W przypadku kartonów może to być kilka dni. Jak sugerują naukowcy, w przypadku puszek aluminiowych, wirus utrzymuje się do kilku godzin.