Izrael w ogniu krytyki w związku ze szczepieniami na COVID-19. Palestyńczycy są dyskryminowani?

Organizacje broniące praw człowieka alarmują w sprawie sytuacji w Izraelu. Choć kraj prowadzi szeroko zakrojoną kampanię szczepień i pierwszą dawkę otrzymało już około 10 proc. populacji, Palestyńczyków mieszkających na terytoriach okupowanych to nie dotyczy - informuje "The Guardian".

Szczepienia w Izraelu

Kampania szczepień przeciwko koronawirusowi w Izraelu trwa od dwóch tygodni, a służby medyczne wykonują przeszło 150 tys. iniekcji dziennie. Centra wakcynacji zostały ustanowione na miejskich placach i na stadionach. Mogą się do nich zgłaszać wszyscy mieszkańcy, jednak osoby powyżej 60. roku życia, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, opiekunowie i osoby z grupy wysokiego ryzyka mają pierwszeństwo. Reszta otrzymuje szczepionki jeżeli akurat nie ma osób z grup priorytetowych, aby rozmrożone dawki się nie zmarnowały.

W praktyce na terytorium Izraela widoczna jest jednak jaskrawa różnica w traktowaniu bogatszych i biedniejszych nacji - zwraca uwagę "The Guardian". Co prawda Tel Awiw rozprowadza szczepionki po całym obszarze kraju, w tym po Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, jednak trafiają one wyłącznie do osiedli żydowskich, a zamieszkujące wokół miliony Palestyńczyków mogą to tylko obserwować.

Obowiązki okupanta

Władze Autonomii Palestyńskiej, która sprawuje władzę w ograniczonym stopniu, usiłują zdobyć szczepionkę. Z powodu skromnego budżetu nieprędko będzie to możliwe. Około 20 proc. Palestyńczyków ma zostać zaszczepionych w ramach programu WHO Covax, mającego wspomóc biedniejsze kraje, jednak dawki z tego programu mogą być rozprowadzane dopiero za kilka miesięcy. Resztę szczepionek Palestyńczycy będą musieli pozyskać od firm farmaceutycznych.

Izraelskie, palestyńskie oraz międzynarodowe organizacje humanitarne oskarżają Izrael o unikanie moralnych i prawnych zobowiązań wobec Palestyńczyków, jakie ciążą na nim, jako na państwie prowadzącym okupację, w czasie pandemii. We wspólnym oświadczeniu 10 organizacji broniących między innymi praw człowieka przywołało artykuł 56 Czwartek Konwencji Genewskiej. W jego myśl okupant ma obowiązek zapewnić "przyjęcie i stosowanie środków profilaktycznych i zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i epidemii".

"Tam, gdzie braki budżetowe wynikające z długoterminowych ograniczeń narzuconych przez okupację i blokadę ograniczają zdolność Autonomii Palestyńskiej do zakupu i dystrybucji szczepionek, Izrael musi zapewnić niezbędne fundusze w ramach swoich zobowiązań prawnych" - napisały organizacje we wspólnym liście.