Izrael rozpoczął szczepienia nastolatków przeciw koronawirusowi. Wszystko po to, by umożliwić im napisanie nadchodzących egzaminów. Do przyjęcia preparatu wymagana jest jednak zgoda rodziców. Obecnie Izrael jest najszybciej szczepiącym krajem na świecie. Szczepionkę przyjęło już 25 proc. obywateli.

Zdjęcie Izrael zaczął szczepić nastolatków przeciw COVID-19 /Nir Keidar/Anadolu Agency /Getty Images

Kampania szczepień przeciwko COVID-19 odbywa się w Izraelu najszybciej na świecie. Masowe szczepienia rozpoczęły się tam 19 grudnia. Pierwszą dawkę preparatu firm Pfizer i BioNTech otrzymał już co czwarty mieszkaniec dziewięciomilionowego kraju.

Zastrzyki podano już najstarszym oraz osobom chorym, a teraz preparat dostają 40-latkowie. Władze liczą, że od lutego będzie można z powrotem otworzyć szkoły oraz część firm.



Nastolatkowie szczepieni za zgodą rodziców

Uczniowie między 16. a 18. rokiem życia są szczepieni za zgodą rodziców.

Izraelskie ministerstwo edukacji argumentuje, że chce umożliwić jak największej liczbie nastolatków napisanie egzaminów końcowych w szkole średniej. Ich wyniki decydują nie tylko o późniejszym wyborze studiów, ale także o jednostce armii, do jakiej trafiają młodzi ludzie. Służba wojskowa jest w Izraelu obowiązkowa dla każdego.



Pytany o potencjalne, nieznane jeszcze zagrożenia związane ze szczepieniem nastolatków, dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Izraela Chezi Lewi tłumaczył, że szczepionka przeciwko COVID-19 nie różni się od innych tego typu preparatów i została już przebadana pod kątem bezpieczeństwa. - Nie mam wątpliwości, że biorąc pod uwagę ryzyko łączące się z koronawirusem, lepiej jest przyjąć szczepionkę - zapewnił.



Preparat firm Pfizer i BioNTech podaje się w dwóch dawkach, a odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 21 dni. Według zaleceń substancją można szczepić osoby powyżej 16 lat.

Nie wyląduje żaden samolot z zagranicy

Rosnąca liczba przypadków koronawirusa oraz obawy przed brytyjskim i brazylijskim wariantem spowodowały, że Izrael zamknął międzynarodowe lotnisko w Tel Awiwie. Co najmniej przez tydzień do kraju nie przyleci żaden samolot z zagranicy.

Do końca stycznia w kraju trwa trzecia już, rozpoczęta pod koniec grudnia, ogólnokrajowa kwarantanna.



W Izraelu na COVID-19 zmarło dotąd ponad 4,3 tys. osób, a łączna liczba zakażeń to prawie 600 tys.

