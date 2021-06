W zeszłym tygodniu izraelskie władze rozpoczęły ponowną akcję szczepienia młodych ludzi w wieku od 12 do 15 lat z powodu rosnącej liczby zakażeń, z których wiele przypisuje się szybko rozprzestrzeniającemu się wariantowi Delta koronawirusa.

Od tego czasu liczba podawanych dawek wzrosła do ponad 10 tys. dziennie po raz pierwszy od początku kwietnia. To w kwietniu po zaszczepieniu prawie 5 mln osób, czyli większości kwalifikującej się populacji, izraelska kampania szczepień, uznawana za najszybszą na świecie, utknęła.



Wśród zaszczepionych we wtorek była Michal Benet, 14-letnia córka premiera Naftalego Beneta. Szef rządu zamieścił na Twitterze zdjęcie swojej córki i zachęcił innych do szczepienia się.



Wyznaczono cel

Premier Benet sformułował również cel podawania 30 tys. dawek dziennie przez następne 10 dni.



Izrael ma ok. 1,4 miliona dawek szczepionki, których data ważności upłynie pod koniec lipca. Premier Benet ma nadzieję wykorzystać jak najwięcej z nich, szczepiąc do 9 lipca 300 tys. dzieci, co pozwoli podać drugą dawkę przed końcem lipca.



Wraz ze wzrostem liczby zakażeń Izrael ponownie wprowadził wymóg noszenia maseczek w pomieszczeniach i ograniczył możliwość przyjazdu podróżnych z krajów o wysokim wskaźniku infekcji, ale władze starają się nie wracać do obostrzeń obowiązujących przez większość okresu pandemii.