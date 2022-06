W Izraelu w ciągu minionej doby wykonano ponad 29 tys. testów i wykryto ponad 10 tys. zakażeń koronawirusem, co daje bardzo wysoki odsetek pozytywnych wyników.

168 osób chorych na COVID-19 jest w ciężkim stanie.

To wzrost na poziomie 95 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia - wylicza "Times of Israel".

Szpitale otrzymały instrukcje, by przygotować się na ponowne otwarcie oddziałów covidowych - poinformowało izraelskie ministerstwo zdrowia.

Rozważają restrykcje. Wróci obowiązek noszenia maseczek?

W Izraelu dominuje obecnie wariant koronawirusa BA.5, który odpowiada za blisko połowę zakażeń. Odsetek testów pozytywnych wynosi 38,9 proc. W ubiegłym tygodniu na COVID-19 zmarło 13 osób. 37 spośród poważnie chorych pacjentów jest w stanie krytycznym - podaje portal.

Władze rozważają ponowne wprowadzenie części restrykcji, w tym obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Nakaz ich noszenia został zniesiony 24 kwietnia. Decyzja może zapaść w przyszłym tygodniu.