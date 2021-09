Zdaniem Zarki, eksperta w dziedzinach epidemiologii i zdrowia publicznego COVID-19 pozostanie w społeczeństwie i czas przygotować się na kolejną dawkę szczepionki. - Takie będzie teraz nasze życie - stwierdził i dodał, że wirus będzie wracał falami, a następne przypominające zastrzyki powinny być wykonywane preparatami dającymi odporność na nowe warianty.

- Biorąc pod uwagę, że wirus jest tutaj i tutaj pozostanie, musimy przygotować się na czwartą dawkę - powiedział prof. Salman Zarka w publicznym izraelskim radiu Kan.

Wirusolog zaznaczył jednak, że kolejna przypominająca dawka szczepionki powinna być zmodyfikowana w taki sposób, aby lepiej chroniła przed nowymi wariantami koronawirusa. Jego zdaniem nowe wersje szczepionek powinny chronić na przykład przed wariantem delta wirusa SARS-CoV-2 - napisał dziennik "The Times of Israel".

Reklama

Izrael: 2,5 mln zaszczepionych trzecią dawką

Ekspert nie wyjaśnił, kiedy czwarta dawka szczepionki powinna być podana społeczeństwu izraelskiemu. Jak przypomina polsatnews.pl Izrael jest pierwszym krajem, który oficjalnie ogłosił podawanie trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa i udostępnił ją początkowo wszystkim chętnym w wieku powyżej 60 lat. W kolejnych tygodniach wiek ten był obniżany, a obecnie trzecią dawkę podaje się osobom w wieku od 12 lat. Może ją otrzymać każdy, kto drugą dozę przyjmował co najmniej pięć miesięcy wcześniej.



Podrobiła zaświadczenie o szczepieniu. Zrobiła literówkę



Do piątku trzeci raz zaszczepiło się co najmniej 2,5 mln Izraelczyków.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że paszporty covidowe stosowane w tym kraju i umożliwiające swobodne wejście na niektóre wydarzenia w miejscach publicznych wygasną w sześć miesięcy po otrzymaniu drugiej bądź trzeciej dawki. Z tej informacji ma według dziennika wynikać, że czwartą dawkę będzie można w Izraelu podawać w pół roku po trzeciej.

COVID-19: Ila zakażeń w Izraelu?

W piątek w Izraelu było 11 tys. 269 przypadków nowych zakażeń koronawirusem. W środę z kolei odnotowano rekordowa liczbę 11 tys. 274 infekcji. Mimo to liczba cięższych przypadków maleje. W szpitalach przebywały w piątek 654 osoby w poważnym stanie, gdy w poprzednią niedzielę były to 753 osoby.

Pozytywnych jest 8,43 procent testów na koronawirusa. Jest to najwyższy współczynnik w czasie obecnej fali COVID-19 w Izraelu. Liczba zmarłych zakażonych SARS-CoV-2 wynosi w tym kraju 7129 osób.

Prof. Salman Zarka jest lekarzem, epidemiologiem, szefem Centrum Medycznego Ziv w Safedzie i emerytowanym pułkownikiem izraelskiej armii. Wykłada na Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego w Hajfie i na Wydziale Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śmigłowiec LPR lądował w centrum Warszawy. Zamiast karetki Polsat News