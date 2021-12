Eksperci ministerstwa zdrowia poinformowali w niedzielę, że nie zalecają czwartego zastrzyku szczepionki, co było wcześniej wymieniane jako możliwość przez ministra zdrowia i premiera. Wspólnie z panelem ministerialnym do spraw szczepień odradzono również skrócenie okresu pomiędzy przyjęciem drugiej i przypominającej dawki szczepionki z obecnych sześciu do trzech miesięcy.

Zerowa odporność przed Omikronem

Doradcy zarekomendowali jednak wydłużenie okresu rekonwalescencji dla pacjentów zakażonych Omikronem i podanie im dawki przypominającej trzy miesiące po przebyciu choroby. Wynoszący 10 dni okres kwarantanny powinien w ich przypadku - zdaniem ekspertów resortu - zostać wydłużony do dni 14.

Według badań prof. Gili Regev Yochay z Centrum Medycznego Sheba osoby, które przed sześcioma miesiącami zaszczepiły się dwiema dawkami szczepionki Pfizera posiadają "niemal zerową odporność przeciwko wariantowi Omikron". - Złą wiadomością jest to, że po sześciu miesiącach od przyjęciu dwóch dawek organizm nie jest w stanie obronić się przed Omikronem. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że dawka przypominająca zapewnia zdecydowaną ochronę. Jej poziom jest jednak około czterech razy niższy niż w przypadku wariantu Delta - powiedziała prof. Yochay.

Premier zabrał głos

Panele eksperckie wydały opinię sprzeciwiającą się podaniu drugiej dawki ozdrowieńcom, którzy zostali już zaszczepieni dawką pierwszą oraz podaniu dawki trzeciej tym pacjentom, którzy zostali przed zachorowaniem zaszczepieni dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19.

Rekomendacje trafią teraz do dyrektora generalnego ministerstwa zdrowia Nachmana Asha. W oświadczeniu ministerstwo stwierdziło, że istnieje "konsensus dotyczący pogłębienia szczepień osób, które nie przyjęły jeszcze trzech dawek i wzmocnienia ochrony populacji zagrożonych".

Wydanie rekomendacji poprzedziły słowa premiera Izraela Naftalego Bennetta, który powiedział w niedzielę, że rząd przygotowuje się do wydawania w nadchodzącym roku czwartej dawki szczepionki.

61 proc. 9,5 milionowej populacji Izraela przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, 43 proc. z kolei otrzymało już dawkę przypominającą preparatu.