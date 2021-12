Poza Stanami Zjednoczonymi, na liście państw objętych zakazem podróżowania znalazły się także: Kanada, Włochy, Belgia, Węgry, Maroko, Portugalia, Szwajcaria i Turcja - podał izraelski dziennik "Jerusalem Post".

Z zakazu zwolnione będą osoby, które uzasadnią przed specjalną komisją konieczność swojej podróży - tłumaczy gazeta. Po powrocie do kraju każdy podróżny będzie musiał poddać się co najmniej siedmiodniowej kwarantannie bez względu na to czy był zaszczepiony czy też nie - dodano.



Premier Izraela. Zaczyna narastać piąta fala zakażeń

W niedzielę premier Benet apelował do rodziców, by szczepili swoje dzieci przeciw Covid-19, zwracając uwagę, że w Izraelu zaczyna narastać piąta fala zakażeń koronawirusem.



Reklama

- Szczepienia dzieci są bezpieczne. (...) Nie narażajcie ich na Omikron, to wasza odpowiedzialność - powiedział Benet. - Naszym celem jest przejść przez kolejną falę zakażeń utrzymując działanie naszej gospodarki i edukacji - dodał premier.



W Izraelu dotychczas odnotowano 175 przypadków wariantu Omikron, 40 z nich zarejestrowano w niedzielę - zwraca uwagę portal Times of Israel.