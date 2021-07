Izrael: 80 proc. zakażonych zaszczepionych nie przenosiło wirusa

Koronawirus z Chin

​Według danych izraelskiego ministerstwa zdrowia zaledwie 3 proc. zaszczepionych osób, które zaraziły się koronawirusem, przenosi go na dwie-trzy inne osoby na koncertach, w restauracjach czy na siłowniach - podał portal The Times of Israel.

Zdjęcie Szczepienia w Izraelu / AHMAD GHARABLI / AFP / East News