Izrael: 7 proc. ciężkich przypadków COVID-19 to osoby, które przyjęły trzy dawki szczepionki

- Nie mogę powiedzieć, że 7 proc. to dużo. Szczepionka, nawet po trzech dawkach, nie działa w 100 proc. - powiedział prof. Nachman Ash dyrektor w ministerstwie zdrowia podczas rozmowy z "The Jerusalem Post". Dodał, że zawsze będzie niewielki odsetek osób, które nie wykształcą całkowitej odporności.

Spośród 460 osób, które ciężko przechodzą chorobę, 17 proc. to te, które ponad sześć miesięcy temu przyjęły dwie dawki szczepionki. 71 proc. to osoby, które w ogóle się nie zaszczepiły.



Fala infekcji spada

Dotychczas przeciwko COVID-19 jedną dawką zaszczepiło się 6,1 mln Izraelczyków, dwiema 5,7 mln a trzema 3,7 mln. Oznacza to, że 0,000001 proc. zaszczepionych trzema dawkami ma ciężki przebieg choroby. - To jest nawet lepiej niż zakładaliśmy - powiedział prof. Ash.



"The Jerusalem Post" wskazał, że fala infekcji wirusem spada mimo powrotu dzieci do szkół. Od początku pandemii zachorowało w Izraelu 1,3 mln osób, a z powodu COVID-19 zmarły 7882 osoby.

