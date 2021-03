Irlandia wznawia szczepienia AstraZenecą

"Najlepszą szczepionką jest ta, którą może otrzymać najszybciej" - podkreślają irlandzkie władze, wznawiając szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. W Irlandii nie odnotowano żadnego przypadku zakrzepu po podaniu tej szczepionki.

Reklama

Zdjęcie Szczepienia personelu szpitalnego w Dublinie /AFP

W Irlandii wznowione będzie w ten weekend podawanie produkowanej przez firmę AstraZeneca szczepionki przeciw COVID-19 - ogłosił w piątek po południu minister zdrowia tego kraju Stephen Donnelly.

Reklama

Stosowanie tej szczepionki w Irlandii wstrzymano 14 marca po doniesieniach o czterech przypadkach zakrzepów krwi w Norwegii u osób, którym ją podano. W czwartek unijna Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła, że produkt firmy AstraZeneca jest bezpieczny i nie ma dowodów na to, że jego podawanie łączy się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepów krwi.

"Dobre wieści na temat wznowienia podawania szczepionki firmy AstraZeneca. HSE (publiczna służba zdrowia w Irlandii) dziś wieczorem zaktualizuje wytyczne dla lekarzy i ulotkę informacyjną i będzie podawać szczepionkę w ten weekend" - napisał Donnelly na Twitterze.

"Gorąca zachęta"

Wcześniej Narodowy Komitet Doradczy ds. Szczepień (NIAC) oświadczył, że rekomenduje podawanie tej szczepionki wszystkim grupom wiekowym powyżej 18. roku życia i "gorąco zachęca" tych, którzy mają ją otrzymać w najbliższych dniach i tygodniach, aby skorzystali z okazji. "Najlepszą szczepionką jest ta, którą może otrzymać najszybciej" - podkreślono.

Komitet zalecił, by pracownicy służby zdrowia i osoby szczepione były informowane, że "bardzo rzadkie, skomplikowane zdarzenia związane z krzepnięciem zostały zgłoszone u niewielkiej liczby osób, które niedawno otrzymały szczepionkę firmy AstraZeneca".

Jednak jak poinformował zastępca naczelnego lekarza kraju Ronan Glynn, w Irlandii nie zgłoszono żadnego takiego przypadku.

Mniej niż 20 proc.

Do tej pory w Irlandii podano ok. 117 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, co stanowi mniej niż 20 proc. wszystkich dotychczas podanych w tym kraju.

Po czwartkowym zapewnieniu EMA o tym, że szczepionka jest bezpieczna, większość spośród kilkunastu państw europejskich, które zawiesiło jej podawanie, albo już je wznowiło, albo to zapowiedziało.