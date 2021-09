Joe McCarron mieszkający na co dzień w Dungloe w hrabstwie Donegal trafił do szpitala po raz pierwszy 14 września. Towarzyszyli mu jego koledzy, negacjoniści szczepionek. Wśród nich był Antonio Mureddu, właściciel restauracji, który nagrywał "negocjacje" grupy z lekarzami.

"Oni cię zabiją"

Jeden z lekarzy tłumaczył 67-latkowi, że bez opieki medycznej może umrzeć w domu. - Ledwo co oddychasz. Chcemy, żebyś został, żebyśmy mogli ci pomóc - mówił do chorego.



W wypowiedzi lekarza co chwila przerywał Mureddu - Jeśli tu zostaniesz, to oni cię tu k**** zabiją Joe - słychać na nagraniu.



- To co on mówi, jest bardzo niebezpieczne. To co mówi jest błędne i bardzo niebezpieczne. W ten sposób naraża twoje życie - odpowiadał lekarz.



Joe McCarron ostatecznie zaufał swojemu koledze i poprosił o wypisanie ze szpitala. Jego stan stale się pogarszał. Na oddział intensywnej terapii wrócił zaledwie dwa dni później. Lekarze zdecydowali o podłączeniu mężczyzny do respiratora, ale było już za późno. McCarron zmarł w piątek, 24 września.



Oświadczenie wdowy

Działania "kolegów" mężczyny skrytykowała żona zmarłego, która wydała oświadczenie. "W żaden sposób nie pomogli Joe. Prosimy wszystkich o przestrzeganie zaleceń lekarzy" - napisała wdowa.



Pogrzeb 67-latka odbył się w ostatnią niedzielę. "Irish Mirror" informuje, że co najmniej pięć osób zostało wyproszonych z kościoła, gdy nie zastosowali się do obowiązku noszenia maseczek.



Sprawą śmierci mężczyzny zajmuje się policja.