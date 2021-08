Koronawirus z Chin Wariant Delta koronawirusa. Niepokojące informacje z Chin

"Co dwie sekundy jedna osoba zostaje zakażona koronawirusem w Iranie, a prawie co dwie minuty jedna osoba umiera w związku z Covid-19" - przekazała telewizja państwowa. Większość z 31 prowincji Iranu przeszła z pomarańczowego poziomu niższego ryzyka do czerwonego alertu.

Wariant Delta wywołał piątą falę pandemii

Przed miesiącem odnotowywano około jednego zgonu co trzy minuty.

Władze narzekają, że ludzie nie przestrzegają dystansu społecznego. Według mediów państwowych w szpitalach w kilku miastach zabrakło łóżek dla nowych pacjentów.

Część użytkowników mediów społecznościowych skrytykowała władze za powolne przeprowadzanie szczepień; zaledwie ok. 4 procent z ok. 85 mln mieszkańców Iranu jest zaszczepionych.

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba zakażeń wzrosła o 40 808, do 4 199 537 od początku pandemii; ogółem dotąd stwierdzono 94 603 zgony w związku z COVID-19. W kraju trwa piąta fala epidemii, o którą obwiniany jest wysoce zakaźny wariant Delta koronawirusa.

Problemy z dostawą szczepionek

W styczniu bieżącego roku najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei zakazał importu szczepionek wyprodukowanych w USA i Wielkiej Brytanii, mówiąc, że są one zawodne i mogą rozprzestrzeniać infekcję. Władze w Teheranie obwiniają amerykańskie sankcje za utrudnianie zakupów i dostaw szczepionek z innych państw. Żywność, leki i inne dostawy humanitarne są tymczsem zwolnione z amerykańskich sankcji nałożonych ponownie na Teheran w 2018 r. po jednostronnym wycofaniu Stanów Zjednoczonych przez ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa z międzynarodowej umowy nuklearnej z Iranem.

Nowy prezydent Iranu Ebrahim Raisi, który w niedzielę otrzymał publicznie pierwszą dawkę irańskiej szczepionki przeciw COVID-19, wezwał urzędników do przyspieszenia szczepień i wykorzystania "wszystkich niezbędnych środków" w celu ograniczenia pandemii - podały media państwowe.

