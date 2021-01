Inne objawy po zakażeniu brytyjskim wariantem koronawirusa

Po zakażeniu brytyjskim wariantem koronawirusa mogą występować nieco inne objawy, niż te dotychczas kojarzone z COVID-19. Zakażeni częściej skarżą się na kaszel, zmęczenie oraz ból gardła i mięśni, niż tracą smak i węch. Badania przeprowadził brytyjski urząd Office for National Statistics (ONS).

Zakażeni nowych wariantem koronawirusa rzadziej tracili węch i smak

Brytyjski urząd Office for National Statistics (ONS) powołuje się na badania 6 tys. osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2, jakie przeprowadzono między listopadem a połową stycznia. W tej grupie 3,5 tys. badanych było zakażonych nowym brytyjskim wariantem, a 2,5 tys. odmianą z początku epidemii.

Rzadziej tracili węch i smak

U osób z nowym wariantem najczęściej występowały takie dolegliwości, jak kaszel, zmęczenie oraz bóle gardła i bóle mięśniowe. Nieco rzadziej stwierdzono utratę węchu i smaku, na co często zwracano uwagę w przypadku zakażenia poprzednią odmianą koronawirusa.

BBC News podkreśla, że w Wielkiej Brytanii nadal za główne objawy COVID-19 uznaje się gorączkę, kaszel oraz zaburzenia węchu i smaku. Według National Health Service (NHS) większość zakażonych wykazuje jeden z tych objawów. Wynika to z tego, że na Wyspach krążą wciąż obydwa warianty SARS-CoV-2. Ostatnio pojawiły się także dwa inne warianty, południowoafrykański i brazylijski, jednak przynajmniej na razie występują one w mniejszym zakresie.

Różnice nie są duże

Nie ma jednak dużych różnic w objawach między osobami zakażonymi wariantem brytyjskim oraz tym z początku pandemii.

W grupie osób, które zaraziły się wariantem brytyjskim, u 35 proc. występował kaszel, 32 proc. narzekało na zmęczenie, 25 proc. odczuwało bóle mięśniowe, a prawie 22 proc. - ból gardła. Z kolei w przypadku osób zakażonych wcześniejszym koronawirusem 28 proc. miało kaszel, 29 proc. odczuwało zmęczenie, 21 proc. - bóle mięśniowe, a 19 proc. - ból gardła.

Utrata węchu i smaku zdarzała się u 18 proc. w tej grupie zakażonych. W przypadku brytyjskiego wariantu u 16 proc. występowała utrata smaku, a u 15 proc. - węchu. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic, jeśli chodzi o inne dolegliwości, takie jak bóle głowy, zaburzenia oddechu oraz biegunki i wymioty.

23 zmiany w genomie

Prof. Lawrence Young, wirusolog z University of Warwick, tłumaczy, że wariant brytyjski koronawirusa pojawił się już we wrześniu 2020 roku w hrabstwie Kent i od początku wykazywał większą łatwość przenoszenia się między ludźmi. Wynika to z tego, że w jego genomie doszło do 23 zmian w porównaniu do koronawirusa pochodzącego z Wuhanu, który wywołał pandemię.

- Zmiany te występują w różnych miejscach tego wirusa i mogą wpływać na reakcję odpornościową, jak również na objawy powodowane zakażeniem - wyjaśnia. Dodaje, że osoby zakażone wariantem brytyjskim mogą wytwarzać w swym organizmie więcej kopii SARS-CoV-2, co objawia się bardziej nasilonym kaszlem, bólami mięśniowymi oraz zmęczeniem.

BBC News odnotowuje, że niektóre obserwacje sugerują większą śmiertelność wariantu brytyjskiego, ale nie ma na to jeszcze przekonujących dowodów. Na razie przeważa opinia, że towarzyszy mu więcej zgonów, ponieważ więcej jest samych zakażeń, co z kolei sprawia, że u niektórych chorych COVID-19 ma cięższy przebieg. Dotyczy to szczególnie pacjentów w starszym wieku oraz z chorobami współistniejącymi.