Kraska, który gościł w RMF FM, powiedział, że wszyscy pracodawcy powinni dostać taką możliwość. Jak przyznał, projekt jest przygotowywany w ministerstwie, ale by ścieżka legislacyjna była jak najkrótsza, będzie złożony jako projekt poselski.

Lista w systemie elektronicznym

Pytany o to, w jaki sposób pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy podwładny jest zaszczepiony, powiedział, że będzie dostępna dla niego lista. Ma ona być dostępna w systemie informatycznym.

- W tej chwili wiemy, że wielu pracodawców chciałoby mieć taki dostęp, wiele związków i organizacji pracodawców zgłasza się także do nas z takim apelem, abyśmy jednak taką możliwość im udostępnili, ponieważ wiedzą, że każda absencja w zakładach pracy powoduje jakieś zawirowania gospodarcze. Tego też chcemy uniknąć - dodał.

Kraska mówił też o tym, w jaki sposób pracodawca będzie mógł wykorzystać taką wiedzę. Czy np. będzie on mógł zwolnić pracownika? - Nie, tak daleko nie powinniśmy pójść - uważa wiceminister.

Obowiązkowe testy dla niezaszczepionych?

Wskazał, że pracodawca będzie mógł np. umiejscowić osoby niezaszczepione w takie miejsca, gdzie nie ma dużego kontaktu z innymi osobami. W jego ocenie osoby niezaszczepione nie powinny mieć obniżonej pensji.

- Tak daleko bym nie szedł, ale tutaj pracodawca będzie decydował o pensji tego pracownika - powiedział.

Pytany o obowiązkowe testowanie dla niezaszczepionych, stwierdził, że to pomysł "godny rozważenia". Zdaniem Kraski "każda metoda, która spowoduje, że większa liczba Polaków się zaszczepi, jest metodą dobrą, ponieważ to jest jedyna droga do wyjścia z pandemii".