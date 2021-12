"Szczepionka (...) pozwoli na przyspieszenie wysiłków na rzecz zaszczepienia jak największej liczby ludzi w krajach o niskich dochodach" - podkreśla w komunikacie WHO.

CovavaxTM będzie jedną ze szczepionek dystrybuowanych przez działający pod egidą WHO programu COVAX, który dostarcza szczepionki do państw rozwijających się.

Na razie nie wiadomo, jak duże dostawy preparatu może zapewnić indyjski producent i w jakich terminach - pisze Associated Press i przypomina, że z CovavaxTM wiązane są nadzieje na uzupełnienie braków szczepionek, którymi dysponuje COVAX, zwłaszcza że w odróżnieniu od kilku innych szczepionek preparat ten nie musi być przechowywany w bardzo niskich temperaturach i warunkach laboratoryjnych.

"Zwiększenie dostępności szczepionek"

Warunkowe dopuszczenie na rynek CovavaxTM "ma na celu zwiększenie dostępności szczepionek, zwłaszcza w krajach o niskich dochodach, z których 41 nie było jeszcze w stanie zaszczepić 10 proc. swej populacji, a 98 innych krajów nie osiągnęło 40 proc. (wyszczepienia)" - powiedziała ekspertka WHO ds. dostępności leków dr Mariangela Simao.

COVAX zawarł umowy na dostawę 1,35 mld dawek szczepionek produkowanych przez Serum Institute of India.

WHO postawiła sobie za cel doprowadzenie do zaszczepienia 40 proc. populacji wszystkich krajów do końca roku.

Firma Novavax poinformowała, że testuje obecnie skuteczność opracowanej przez siebie szczepionki na wariant wirusa Omikron i pracuje nad zmodyfikowaną wersją preparatu, która byłaby dostosowana do nowego wariantu koronawirusa.