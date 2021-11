Preparat przeznaczony dla Indonezji będzie produkowany w Indiach przez firmę Serum Institute of India (SII).

Novavax złożył już wnioski o dopuszczenie swojej szczepionki do obrotu m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Indiach i na Filipinach. Według prezesa Stanleya Ercka ich zatwierdzenie w tych krajach to kwestia "raczej tygodni niż miesięcy".

Wyniki badań klinicznych dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki są też na bieżąco oceniane przez Europejską Agencję Leków (EMA). W ramach wspólnego programu zakupu szczepionek Unia Europejska zamówiła 100 mln dawek preparatu Novavax z opcją na dostawę kolejnych 100 mln dawek.

Dostawy w tym roku

Szczepionka Novavax jest również oceniana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Akceptacja WHO umożliwi rozprowadzanie preparatu w ramach programu COVAX, którego celem jest dostarczanie szczepionek do krajów rozwijających się. Novavax i SII zobowiązały się do dostarczenia dla COVAX 1,1 mld dawek szczepionki. Prezes Erck zapowiedział, że pierwsze dostawy dla COVAX zostaną wysłane jeszcze w tym roku.

Według badań klinicznych szczepionka Novavax ma blisko 90 proc. skuteczności w zapobieganiu infekcji koronawirusem.

Na początku października polska firma biotechnologiczna Mabion przekazała, że zawarła wartą ok. 1,46 mld zł umowę z Novavaxem na produkcję szczepionki przeciw COVID-19. Seryjna produkcja szczepionki w Polsce ma się rozpocząć w grudniu 2021 r. Umowę wsparł finansowo Polski Fundusz Rozwoju.