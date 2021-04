Indyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w kraju w ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło 3645 osób. Odnotowano także 379 257 nowych zakażeń. Łącznie od początku pandemii w Indiach zachorowało już ponad 18 mln ludzi, licznik zgonów przekroczył z kolei 204 tys.

Zdjęcie Podawanie tlenu w Delhi, stolicy Indii. Kraj jest w ścisłej światowej czołówce zakażeń koronawirusem /Idrees Mohammed/SPUTNIK Russia/East News /East News

To kolejne rekordowe dane, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów. Od wybuchu epidemii w Indiach zdiagnozowano 18 376 524 przypadki SARS-CoV-2, z czego 15 086 878 zainfekowanych wyzdrowiało. Obecnie jest ponad 3 mln aktywnych infekcji.

W związku z dramatyczną sytuacją pandemiczną do Indii napływa pomoc z zagranicy. Jak informuje anglojęzyczny dziennik "Times of India", z Wielkiej Brytanii do stołecznego Delhi dotarł ładunek zawierający 120 koncentratorów tlenu. W piątek spodziewany jest samolot z Kalifornii z transportem butli z tlenem, reduktorów tlenowych i innego potrzebnego sprzętu i pomocy.

Fabryki udostępnią tlen

Od soboty do 9 maja firma Suzuki Motor Corp. tymczasowo zatrzyma swoje trzy zakłady w Indiach, by udostępnić tlen, używany w procesie produkcji samochodów, szybko rosnącej liczbie pacjentów z koronawirusem - poinformował w czwartek przedstawiciel firmy, cytowany przez agencję Kyodo.

Jak tłumaczył, nie spowoduje to zmniejszenia produkcji, ponieważ Suzuki przyśpieszy zaplanowane na czerwiec zamknięcie zakładu w celu jego konserwacji.

- Tlen powinien być używany do ratowania życia - podkreślił przedstawiciel Suzuki. Tlen jest używany do spawania i innych procesów w produkcji samochodów. Lokalni dostawcy Suzuki również napotkali trudności w produkcji części z powodu braków w dostawach tlenu - podaje Kyodo.

Krematoria przeciążone, bogatsi gromadzą zapasy

W szpitalach w Indiach brakuje miejsc i tlenu medycznego. Bogatsi gromadzą leki i tlen, wykupując zapasy na czarnym rynku. W Delhi buduje się dodatkowe stosy pogrzebowe, gdyż krematoria są przeciążone.



