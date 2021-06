W szpitalach przebywa obecnie 4697 pacjentów chorych na COVID-19. Pod respiratory podłączonych jest z kolei 660 osób. W porównaniu do danych z poniedziałku liczba hospitalizacji spadła o 374. Zajętych jest też o 21 mniej respiratorów. Od drugiej połowy kwietnia widoczny jest wyraźny trend spadkowy jeśli chodzi o te dwa wskaźniki. Tak niskich liczb jak dziś nie notowano od października.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Hukało / East News

Dla pacjentów z COVID-19 w kraju przygotowano 21 884 łóżka oraz 2311 respiratorów.



W poniedziałek resort zdrowia informował, że zakażeni koronawirusem zajmują w szpitalach 5071 łóżek - to najmniej od 12 października, z kolei 681 osób było podłączonych do respiratorów. Liczba hospitalizowanych zmniejszyła się w stosunku do danych z niedzieli o 54, a liczba chorych korzystających ze wspomagania w oddychaniu o 26.

Z tygodnia na tydzień spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Dokładnie tydzień temu - 25 maja liczba zajętych łóżek wynosiła 7553, z respiratorów korzystało 990 osób.

Aktualnie na kwarantannie przebywa 71 529 osób.





Postępuje akcja szczepień. "W czerwcu to szczepionka będzie czekać na pacjenta"

Wraz ze spadkiem liczby chorych zajmujących tzw. łóżka covidowe stale rośnie liczba osób zaszczepionych. - Niektórzy pacjenci mogli odczuć ostatnio problemy związane z przesuwaniem terminów szczepień, jednak w czerwcu dostawy są tak zaplanowane, żeby móc stwierdzić, że to szczepionki czekają na pacjentów, a nie pacjenci na szczepionki - podkreślił pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Dworczyk poinformował, że wśród osób powyżej 70. roku życia zaszczepionych lub zarejestrowanych na szczepienie przeciwko COVID-19 jest 76 proc. populacji, natomiast w grupie 60-69 lat odsetek ten wynosi 65 procent. Jak dodał, nie są to małe liczby. - Ale chcielibyśmy, żeby procent osób zaszczepionych w tych grupach był wyższy, bo to te osoby najtrudniej przechodzą COVID-19 - dodał.