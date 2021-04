Pacjenci z koronawirusem zajmują obecnie 24 667 łóżek covidowych w szpitalach. 2895 chorych na COVID-19 jest podłączonych do respiratorów - przekazał w czwartek resort zdrowia. Oznacza to spadek hospitalizacji i liczby pacjentów podłączonych do respiratorów względem danych ze środy.

Najnowsze dane dot. hospitalizacji

Jak przekazał w czwartek resort zdrowia, dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 43 498 łóżek i 4 4439 respiratorów.

Liczba osób przebywających na kwarantannie wynosi 202 361.

Wyzdrowiało do tej pory 2 483 780 zakażonych.

W środę Ministerstwo Zdrowia informowało, że w szpitalach przebywa 25 591 osób zakażonych koronawirusem. Liczba zajętych respiratorów wynosiła 2945 sztuk.

Na kwarantannie było wczoraj 187 087 osób, a liczba ozdrowieńców wyniosła 2 473 974.

Tydzień wcześniej, 22 kwietnia, pacjenci z koronawirusem zajmowali w szpitalach 29 831 łóżek, 3229 chorych było podłączonych do respiratorów.