Jeszcze w piątek minister zdrowia, wspólnie z premierem Markiem Ruttem, informował o tym, że 26 czerwca Holandia praktycznie całkowicie zniesie obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Jednocześnie tego samego dnia poinformował pisemnie parlamentarzystów, że kolejna fala zachorowań na COVID-19 jesienią jest "bardzo realna".

W liście, który został zamieszczony na stronie Tweedy kamer (izba niższa parlamentu - przyp. red.), czytamy, że wprawdzie rząd zrobi wszystko, aby temu zapobiec, jednak scenariusz jesiennego zamknięcia kraju "jest realny".

Hugo de Jonge obawia się, że urlopowicze mogą przywieźć niebezpieczne mutacje wirusa do kraju. Jednocześnie grupa osób, która nie chce się szczepić, będzie stanowić "poważne zagrożenie".

Minister zapowiedział, że dotychczasowa infrastruktura do testowania na obecność koronawirusa zostanie utrzymana "co najmniej do lutego 2022 r." tak, aby można było "szybko wykrywać i zwalczać lokalne ogniska zakażeń".

