Holenderski raper skazany. Namawiał do przemocy wobec członków rządu

6 lipca 2021 roku raper znany pod pseudonimem Convex Kafka napisał na Twitterze, że mafiosi zamiast dziennikarzem powinni zająć się "Markiem i Hugo".

Prokuratura uznała to za podżeganie do przemocy wobec premiera i ministra zdrowia i wystąpiła przeciwko Van de V. do sądu.

- Politycy coraz częściej stają się ofiarami gróźb i zastraszania - argumentował sędzia, który wymierzył oskarżonemu karę sześciu tygodni pozbawienia wolności, z czego cztery w zawieszeniu.

Premier otrzymał groźby

Kilka dni temu policja aresztowała 52-letniego mężczyznę, który groził śmiercią premierowi Markowi Rutte.

Natomiast w środę policja zatrzymała przed domem liderki socjalliberalnej D66 Sigrid Kaag mężczyznę z płonącą pochodnią, który wygrażał deputowanej.

Minister zdrowia skarżył się ostatnio w talk show Op1, że codziennie otrzymuje pogróżki i jest obrażany. Ze względów bezpieczeństwa 24 grudnia przed jego mieszkaniem uruchomiony został prowizoryczny posterunek policji.