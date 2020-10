Holandia: Zmarła pacjentka, która dwukrotnie zakaziła się koronawirusem

Zmarła 89-letnia Holenderka, która dwukrotnie zakaziła się koronawirusem. Chora jest prawdopodobnie pierwszą śmiertelną ofiarą na świecie powtórnego zakażenia SARS-CoV-2.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Kobieta była hospitalizowana i dwukrotnie, w odstępie dwóch miesięcy, uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Lekarze stwierdzili, że jej druga choroba była ponowną infekcją, ponieważ wirus różnił się. Za drugim razem zauważyli oni bowiem co najmniej 10 zmian w materiale genetycznym koronawirusa.

Za pierwszym razem wyzdrowiała po pięciu dniach

Wątpliwości budziło to, że pomiędzy pierwszym a drugim testem pacjentka nie uzyskał negatywnego wyniku badań. Dotychczas nie było jeszcze potwierdzonych zgonów pacjenta z powodu ponownego zakażenia koronowirusem.

Gdyby pacjentka między zakażeniami miała negatywny wynik testu, zbliżyłby to lekarzy do udowodnienia, że wyzdrowiała za pierwszym razem, a drugie przyjęcie nie było po prostu odrodzeniem się wirusa, którym nadal była zarażona. Lekarze zauważają jednak, że u kobiety po pierwszym zakażeniu nie wykryto przeciwciał, co ich zdaniem oznacza, że albo że nie rozwinęła odporności na chorobę, albo odporność zanikła.

89-latka po raz pierwszy trafiła do szpitala z gorączką i silnym kaszlem, test wykazał zakażenie koronawirusem. Objawy ustąpiły i po pięciu dniach kobieta wróciła do domu.

Po dwóch miesiącach ponownie trafiła do szpitala

59 dni później seniorka ponownie trafiła do szpitala z tymi samymi objawami. Dwa dni wcześniej u kobiety rozpoczęto chemioterapię z powodu chłoniaka, co osłabiło jej układ odpornościowy. Ponowny test wykazał, że pacjentka jest zakażona koronawirusem. "W ósmym dniu stan pacjentki pogorszył się" - napisali lekarze, a dwa tygodnie później kobieta zmarła.

Szacuje się, że do tej pory 23 osoby na całym świecie zaraziły się ponownie koronawirusem w tak krótkim okresie.

Holandia odnotowała we wtorek kolejny rekordowy dzień z przyrostem osób zakażonych. Ostatniej doby na COVID-19 zachorowało 7393 Holendrów, dzień wcześniej było to o 550 przypadków mniej - a był to również rekord.

Liczba zakażonych osób od początku pandemii wzrosła do 188 876, a ofiar śmiertelnych do 6631.

