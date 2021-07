We wszystkich grupach wiekowych liczba zakażeń na 100 tys. osób wzrosła z 25 do 50. Odsetek osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa, wzrósł z 3,1 do 4,5 proc.

Z danych agencji zdrowia publicznego RIVM wynika, że 4811 nowych infekcji, czyli 56 proc. stwierdzono u osób w wieku od 15 do 24 lat. Wskaźnik zakażeń dla osób w tym przedziale wiekowym wzrósł ponad trzykrotnie.



Strach przed wzrostem zakażeń

W ostatnim tygodniu osoby, które odbyły podróż w ciągu 14 dni od uzyskania pozytywnego testu na koronawirusa, stanowiły około 11,1 proc. wszystkich osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Najpopularniejszymi kierunkami, z których przybywali nowi zakażeni były: Hiszpania (420), Portugalia (242) oraz Niemcy (51).

RIVM zauważa, że strach przed wzrostem zakażeń sprawił, iż w całej Holandii gwałtownie wzrosła liczba wykonywanych testów. Przebadać się postanowiło ponad 154 tysiące osób - wzrost o 22 proc. To pierwsze takie dane od połowy kwietnia.

Koronawirus na zamkniętych imprezach

We wtorek media holenderskie donosiły o rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem, do których doszło podczas imprez zamkniętych. W Hadze 50 osób zaraziło się podczas studenckiego przyjęcia, a w Utrechcie co najmniej 10 osób podczas imprezy w klubie wioślarskim.

Stacja RTL poinformowała, że 50 studentów stołecznej Hotelschool zaraziło się wirusem podczas prywatki zorganizowanej przez stowarzyszenie studenckie. "Liczba infekcji gwałtownie rośnie" - poinformowała uczelnia w mailu rozesłanym do studentów.



Przyjęcie w klubie wioślarskim

Do zakażeń koronawirusem doszło także w klubie wioślarskim w Utrechcie. Stacja RTL Utrecht cytuje członka zarządu klubu, który mówi, że przestrzegano tam wszystkich rygorów. - Wpuszczano tylko osoby z ważnym kodem QR, który potwierdzał, że osoba jest zdrowa - powiedział Bas van Rijn.



Przychodnia publiczna GGD w Utrechcie oświadczyła, że dotychczas odnotowano 10 zakażeń po przyjęciu, jakie zorganizowano w klubie. - Niestety zgłasza się do nas więcej osób i ta liczba będzie z pewnością wyższa - powiedziała stacji Maaike Schaapa z GGD Utrecht.



600 osób na dyskotece

Jednocześnie liczba zakażonych podczas ubiegłotygodniowej imprezy w klubie nocnym w Enschede na wschodzie kraju wzrosła do 180. W dyskotece dla nastolatków bawiło się 600 osób.

Portal 1Limburg informuje, że cztery lokale gastronomiczne w centrum Maastricht są zamknięte z powodu fali zakażeń wśród personelu. Kawiarnie In de Karkol i De Bobbel, podobnie jak kluby De Comedie i OLV2, pozostają zamknięte do odwołania.