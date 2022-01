Hiszpania: Tysiące osób protestowały przeciwko paszportom covidowym

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus z Chin

W centrum baskijskiego miasta Bilbao, na północy Hiszpanii, tysiące osób wyszły na ulicę, by wziąć udział w manifestacji przeciwko wymaganiu paszportów COVID-19. Zebrani skandowali hasła takie jak: "Precz z dyktatem!", "Chcemy wolności!", "Ten paszport to wstęp do dyktatury!".

Zdjęcie Protest antyszczepionkowców w Hiszpanii / AFP