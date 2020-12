Hiszpania: Potwierdzono pierwsze przypadki zmutowanego koronawirusa

W Hiszpanii potwierdzono pierwsze przypadki zakażenia nową odmianą COVID-19, która ma pochodzić z Wielkiej Brytanii. W Madrycie nowy szczep potwierdzono u czterech osób - poinformowały regionalne władze. Przyjechali oni ostatnio z Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Pielęgniarki przebierają się w specjalne kombinezony w szpitalu w Leganes niedaleko Madrytu /AFP

Wcześniej pierwszy przypadek zmutowanego koronawirusa został potwierdzony we Francji - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Wykryto go u obywatela Francji mieszkającego na stałe w Wielkiej Brytanii. Osoba ta nie ma objawów i przebywa w samoizolacji we francuskim mieście Tours. Nosiciel przybył do Francji 19 grudnia i został poddany testowi dwa dni później.

Reklama

Wykryta w Wielkiej Brytanii odmiana koronawirusa jest bardziej zaraźliwa. Opracowana szczepionka przeciw COVID-19 działa jednak także na mutację.

W związku z informacjami o wykryciu w Wielkiej Brytanii nowej mutacji koronawirusa, kilkadziesiąt krajów, wśród nich Polska, wstrzymało połączenia lotnicze ze Zjednoczonym Królestwem.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach