Hiszpanie zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki AstraZeneca w drugim terminie dostaną preparat Pfizera. We wtorek wieczorem zgodziły się na to władze medyczne tego kraju.

Zdjęcie Hiszpania: pierwsza dawka AstraZeneki, druga - Pfizera. Nowa procedura szeczepień /MIGUEL RIOPA/ AFP /East News

Szczepienia preparatem dostarczonym przez koncern Pfizer podawanym zamiast preparatu AstraZeneca "będą realizowane w najbliższych dniach". Służby medyczne Hiszpanii wyraziły zgodę na taką procedurę we wtorek wieczorem. Obejmie ona osoby w wieku poniżej 60. roku życia, które przyjęły już pierwszą dawkę preparatu AstraZeneca, który od niedawna nosi nazwę Vaxzevria.



Hiszpański resort zdrowia odnotował, że przeprowadzone ostatnio przez państwowy Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie badania nad mieszaniem szczepionek przeciwko COVID-19 wykazały, że podawanie dawki preparatu Comirnaty firmy Pfizer/BionTech osobom, które otrzymały już AstraZenekę jest bardzo bezpieczne i skuteczne.



Pierwsza dawka AstraZeneki, druga Pfizera. Znamy skutki



Pod koniec kwietnia służby medyczne Hiszpanii wydłużyły o 4 tygodnie okres pomiędzy pierwszym i drugim szczepieniem szczepionka na COVID-19 firmy AstraZeneca. Resort zdrowia tłumaczył wówczas, że wydłużenie z 12 do 16 tygodni okresu pomiędzy szczepieniami ma związek z koniecznością wypracowania jednolitych dla całego kraju procedur dotyczących podawania preparatu AstraZeneca.



Ministerstwo argumentowało, że wśród służb medycznych poszczególnych wspólnot autonomicznych kraju nie ma jednomyślności co do sposobu podawania drugiej dawki. Rozbieżności pojawiły się po tym, jak Europejska Agencja Leków stwierdziła w kwietniu, że szczepionka AstraZeneki co prawda jest bezpieczna, ale w bardzo rzadkich sytuacjach może powodować ryzyko pojawienia się zakrzepicy.



Trudność w opracowaniu wspólnej strategii szczepień preparatem AstraZeneca stanowił też fakt, że w kwietniu zakazano szczepienia nim osób, które nie ukończyły 60. roku życia, ale mimo to wśród zaszczepionych tym preparatem pacjentów dominują osoby w przedziale wiekowym 18-55.