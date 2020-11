Hiszpania i Wielka Brytania przygotowują się do podania szczepionki Pfizer

Rząd Hiszpanii zamierza do maja 2021 r. zaszczepić przeciw koronawirusowi około 10 mln obywateli, czyli ok. jednej piątej ludności. Natomiast brytyjski rząd zwrócił się do publicznej służby zdrowia (NHS), aby była gotowa do dystrybucji szczepionki na COVID-19 od początku grudnia.

Zdjęcie Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczność /DOMINICK REUTER /AFP

Jak powiedział hiszpański minister zdrowia Salvador Illa podczas rozmowy z telewizją TVE, rząd spodziewa się, że pierwsze dostawy szczepionek trafią do Hiszpanii już w styczniu.

Reklama

Szef resortu zdrowia zapowiedział, że już na początku przyszłego roku należy spodziewać się pierwszych szczepień, podkreślił, że będą one bezpłatne dla wszystkich.

- Otrzymamy 20 mln dawek szczepionki, czyli dostawę pozwalającą na zaszczepienie 10 mln obywateli (szczepionka podawana jest w dwóch dawkach - PAP) - powiedział Illa, dodając, że rząd podpisze w tej sprawie umowę z Pfizerem i BioNTech w najbliższych dniach.

Zapewnił, że rząd będzie próbował przekonać obywateli niechętnych szczepieniom do poddania się im. - Będziemy przekonywać takie osoby, że szczepionki ratują życie - dodał.

Wlk. Brytania: Szczepionka nie będzie obowiązkowa

Brytyjski rząd zwrócił się do publicznej służby zdrowia (NHS), aby była gotowa do dystrybucji szczepionki na Covid-19 od początku grudnia - powiedział minister zdrowia Matt Hancock. Zapowiedział też, że szczepionka nie będzie obowiązkowa.

- Oczywiście jest wiele przeszkód, które trzeba pokonać i nie widzieliśmy jeszcze pełnych danych na temat bezpieczeństwa, a to oczywiście ma kluczowe znaczenie i nie zaczniemy dystrybuować szczepionki, jeśli nie będziemy mieć pewności co do jej bezpieczeństwa klinicznego - mówił Hancock w rozmowie ze stacją Sky News, zastrzegając: - Ale musimy być również gotowi na moment, kiedy szczepionka zostanie zatwierdzona do użytku i pokona te wszystkie przeszkody i będzie gotowa do wprowadzenia jej na rynek.

Vrytyjski rząd już wcześniej podpisał wstępną umowę z Pfizerem

Jak przypomniał w poniedziałek premier Boris Johnson, brytyjski rząd już wcześniej podpisał wstępną umowę z Pfizerem i BionNTech SE na zakup 40 mln szczepionek, co biorąc pod uwagę, że każda osoba potrzebuje dwóch dawek, zapewniłoby ochronę prawie jednej trzeciej populacji kraju. Brytyjski rząd oczekuje, że do końca roku będzie miał do dyspozycji 10 milionów dawek tej szczepionki.

Hancock powiedział, że zwrócił się do NHS, która będzie wspierana przez wojsko, aby "była gotowa od początku grudnia" do dystrybucji szczepionki. Dodał, że pensjonariusze i personel domów opieki, pracownicy NHS i opieki społecznej, a następnie osoby starsze będą mieli priorytet w dostępie do szczepień.

Dzieci nie będą musiały być szczepione

Z kolei w rozmowie ze stacją BBC zapewnił, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli sami zdecydować, czy chcą się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, czy nie. - Nie proponujemy, aby (szczepienia) zrobić obowiązkowymi, nie tylko dlatego, że jak myślę, zdecydowana większość ludzi będzie je chciała - mówił Hancock. Dodał, że dzieci nie będą musiały być szczepione, bo mają bardzo niską podatność na koronawirusa.

W poniedziałek 9 listopada amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE projekt szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczności, a w 2021 r. może zostać wyprodukowanych do 1,3 mld dawek substancji.